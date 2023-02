Wagenknecht: Vergewaltigungen sind "Teil des Krieges"

Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht sorgt mit einer Schock-Aussage für Aufregung.

In der ARD-Sendung "Hart aber fair" wurde am Montagabend über den Ukraine-Krieg diskutiert. Dabei ging es auch um das Schicksal einer vergewaltigten ukrainischen Frau, worauf es zu einem Wortgefecht zwischen Wagenknecht und der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt kam

"Teil des Krieges"

Solche Übergriffe seien „schauerlich und grässlich“, so Wagenknracht. Dies sei aber „Teil des Krieges, und das ist nicht nur in diesem Krieg so. Kriege sind immer mit Kriegsverbrechen verbunden.“ Göring-Eckardt widersprach dieser Auffassung entschieden und auch lautstark.

„Die UN-Menschenrechtskommissarin hat immer wieder darauf hingewiesen, auch in diesem Krieg: Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen, und wenn man sie beenden will, wenn man sie beenden will, dann muss man diesen Krieg beenden“, so die Linke-Politikerin weiter. Moderator Louis Klamroth warf ein, dass es bisher keine Belege für Vergewaltigungen durch ukrainische Soldaten gebe. Wagenknecht antwortete darauf: „Das stimmt so nicht." Sie verwies dabei auf angebliche Vergewaltigungen im Donbass durch das ukrainische Asow-Batallion.