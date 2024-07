Wahlmanipulation: Putins Kreml versucht knapp vor Wahl Le Pen zu pushen

Knapp vor der Wahl versucht der Kreml offen in die Wahl in Frankreich einzugreifen und dabei die extreme Rechte von Marine Le Pen zu forcieren

Bereits vor dem ersten Durchgang der Parlamentswahlen in Frankreich agierten auffallend viele russische Bots auf den social Media - von X über Tiktok - für die extreme Rechte von Marine Le Pen. Zudem posteten Accounts, die für Fake News made in Russia bekannt sind, auch viele falsche Geschichten über französische Regierungspolitiker.

Putin will Frankreich-Wahl beeinflussen

Knapp vor dem zweiten Wahlgang - am 7. Juli entscheidet sich ob Le Pens Rassemblement national die absolute Mehrheit schafft versucht der Kreml nun auf offener Bühne in die französischen Wahlen einzugreifen. Das Außenministerium von Wladimir Putin postete, dass "die Menschen in Frankreich eine Pause vom Diktat aus Washington und Brüssel wollen" würden. Bebildert ist das ganze mit Marine Le Pen.