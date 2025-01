Wir wollen deine Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Der Republikaner Donald Trump ist am Montag in einer feierlichen Zeremonie in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Stehen jetzt "glorreiche Zeiten" an, wie Trump selbst meinte, oder drohen nun vier Jahre neuer Extreme, Eskalationen und Chaos? Jedenfalls machte Trump gleich zum Start klar, dass er nicht davor zurückschreckt, seine Agenda im Inland und im Ausland im Zweifel mit Zwang durchzusetzen.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Was bedeutet US-Präsident Donald Trump für die Welt?

