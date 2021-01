Völlig panisch liegen die US-Politiker am Boden, während Sicherheitsleute den Mob aus radikalen Trump-Anhängern versucht im Zaum zu halten.

Unfassbare Szenen aus Washington. Am Mittwoch demonstrierten nicht nur Tausende Trump-Anhänger gegen die durch den Kongress anstehende Bestätigung von Joe Biden als US-Präsident. Doch die Eskalation der Proteste, die der amtierende Präsident, Donald Trump, selbst anfeuerte, ließ nicht lange auf sich warten. Noch während der Sitzung des Kongresses stürmten einige Hundert radikel und teils bewaffnete Trump-Fans das Kapitol.

© Getty Images

Schockstarre und gezogene Waffen

Zeitgleich wurde der Saal in dem der Kongress tagte, abgeriegelt und evakuiert. Doch nach und nach drangen immer mehr Randalierer in Richtung des Raums, Ein Fenster wurde eingeschlagen, woraufhin die Sicherheitsleute im Saal mit gezogener Waffe vor den Krawallmachern standen. Unterdessen versuchten sich die Abgeordneten so gut es ging im Saal in Sicherheit zu bringen. Unfassbare Fotos zeigen, wie unter anderem der Demokrat Jason Crow am Boden kniet und, wie es schein, seine Hand über eine Kollegin legt, die panisch am Boden liegt. Der Schock steht den Politikern ins Gesicht geschrieben.

© Getty Images

Wichtige Dokumente gerettet

Am Ende wurden die Abgeordneten evakuiert und die Krawallmacher schafften es in den Saal zu dringen. Dort machten die Trump-Fanatiker überwiegend Selfies und Videos. Die für die Kongress-Sitzung so wichtigen Wahlzettel dees Wahlleutegremiums konnten aber noch von Abgeordneten gerettet werden. Die Zertifizierung der Wahl von Joe Bidens zum US-Präsidenten sollte noch in der Nacht fortgesetzt werden.