Wegen Bärenattacken: Ort in der Slowakei verhängt Notstand

Eine Stadt in der Slowakei hat den Notstand ausgerufen - Grund dafür sind mehrere Bärenangriffe.

Eine Sprecherin der Stadt Liptovsky Mikulas, teilte mit, dass ein Bär am Sonntag fünf Menschen attackiert hat - unter den Opfern ist auch ein Kind. Am Freitag davor ist eine 31-jährige Frau in der Umgebung der Stadt zu Tode gekommen, als sie nach einem Bärenangriff über einen Abhang gestürzt ist.

Die slowakische Stadt ist etwa 300 Kilometer östlich von Bratislava entfernt und liegt am Fuße der Niederen Tatra - in der Nähe beliebter Skigebiete. Laut der Sprecherin trieb sich der Bär mitten im Zentrum herum und attackierte dabei fünf Menschen, anschließend zog sich der Bär wieder in die Wälder zurück. Unter den Opfern ist auch ein Kind gewesen - ein 72-jähriger Mann musste aufgrund der Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Die Behörden haben nun den Notstand verhängt - die Menschen dürfen am Abend und in der Früh nicht mehr das Wohngebiet verlassen, da der Bär weiterhin frei herumläuft. Die Suche nach dem wilden Bären läuft gerade auf Hochtouren. Patrouillen aus Jägern, Polizisten und Wildtierexperten sind mit Nachtsichtgeräten, Waffen und Fallen ausgerüstet, um das Tier zu fangen. Experten gehen davon aus, dass in der Slowakei ca. 1.275 Bären leben - erst Anfang des Monats hat das Umweltministerium neue Regeln zum Abschuss von Bären veröffentlicht.