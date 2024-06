Wegen Volksverhetzung: Anzeigenhauptmeister verurteilt

Jeder kennt ihn mittlerweile, den Anzeigenhauptmeister. Jetzt hat er mächtig Ärger am Hals.

In seiner Leuchtuniform sorgt er überall in Deutschland mittlerweile für massiven Wirbel.

Justiz ermittelt

Jetzt hat er Ärger mit der Justiz. Der Anzeigenhauptmeister wurde nämlich selbst verurteilt.

Als Jugendlicher

Der Prozess fand bereits im Mai statt." Da der Angeklagte zur Tatzeit noch Jugendlicher war, wurde der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt", erklärt das zuständige Gericht auf Anfrage der deutschen "Bild"-Zeitung.

1000 Euro Busse

Er soll die Tat als Schüler begangen haben. In einem Klassenchat soll der Anzeigenhauptmeister Inhalte geteilt haben, in denen der Tod von Impfgegnern gefordert wurde. Der junge Mann wehrt sich gegen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Gericht verurteilte den Hilfssheriff aber. Das ist sein Urteil: Er muss 100 Arbeitsstunden leisten und 1000 Euro Busse zahlen. Das Urteil ist nichts rechtskräftig. Der Mann, der andere anzeigt, will in Berufung gehen, berichten deutsche Medien.