Amsterdam verbannt Schiff-Touristen

Amsterdam will die Hälfte der Flusskreuzfahrtschiffe streichen. Nach ersten Schätzungen bedeutet das: 270.000 Touristen weniger pro Jahr.

Nur noch halb so viele Schiffe. Amsterdam will die Hälfte der anlegenden Flusskreuzfahrtschiffe verbannen. Innerhalb von fünf Jahren solle die Zahl der Schiffe, die in der Stadt anlegen dürfen, halbiert werden, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Es ist eine weitere Maßnahme der niederländischen Hauptstadt gegen den Massentourismus.

Kampf gegen Luftverschmutzung

Ab 2028 sollen nur noch maximal 1.150 Schiffe anlegen dürfen. 2023 waren es 2.125 Schiffe mit rund 500.000 Passagieren. Die Stadt hofft auch, dass so die Luftverschmutzung abnehmen wird. Viele Passagiere übernachten vor oder im Anschluss an eine Kreuzfahrt in einem Hotel in Amsterdam.

Schiff-Terminal wird verlegt

Amsterdam hatte bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die großen seetüchtigen Kreuzfahrtschiffe aus der Innenstadt zu verbannen. Dafür muss aber erst noch das Terminal an einen Ort außerhalb der Stadt verlegt werden.