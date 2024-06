Blackout im Urlaubs-Paradies Kroatien

Durch eine internationale Störung sind große Teile Kroatiens, Montenegros und Serbiens ohne Strom

Am Freitag kam es in Montenegro sowie dem größten Teil der kroatischen Adriaküste zu einem Mega-Stromausfall - und das bei aktuellen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Auch in der Hauptstadt Srarjevo, in Banja Luka und Mostar gab es keinen Strom. Lokalmedien sprechen sogar von einem landesweiten Stromausfall.

Die Ursache für den Blackout soll laut Stromversorger HEP eine internationale Störung sein, die mehrere Länder betrifft. Genauere Details werden zur Zeit ermittelt. Laut HEP soll die Versorgung "in kürzester zeit" wieder sichergestellt werden.

Die Auswirkungen waren vor allem in Städten wie Split zu spüren, wo der Verkehr zum Erliegen kam, da alle Ampeln ausfielen. Durch die ganze Stadt waren Sirenen von Rettungswägen zu hören. Auch in der albanischen Hauptstadt Tirana war der Strom weg. Die Störung dort soll von einer Verbindungsleitung in Montenegro verursacht worden sein.