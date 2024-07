Darum sollten Sie keine Fake-Taschen an Italienstränden kaufen

Die italienische Polizei macht heuer in Dutzenden Gemeinden Jagd auf gefälschte Marken. Auch Käufern droht eine Strafe.

Wer am Badestrand in Italien bei Verkäufern gefakte Marken günstig kauft, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Vor allem von Strandverkäufern werden gefälschte Produkte, wie falsche Prada-Taschen, falsche Ray-Ban-Brillen etc. angeboten. Aber Achtung: Auch dem Käufer drohen hohe Geldstrafen – bis zu 7.000 Euro. Und: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Es genügt Fahrlässigkeit, die meistens bei einem Erwerb außerhalb regulärer Geschäfte angenommen wird, sagt Anwältin Enrica Maggi, ebenfalls Partnerin in der "RechtsanwaltsGmbH – Studio Legale" gegenüber "Kleine Zeitung".

Freiheitsstrafe droht

Noch schwerer wiegt es, wenn die Polizei den Verdacht hat, dass der Käufer die gefälschte Ware erwerben wollte, um sie weiterzuverkaufen. Das gilt dann als eine gerichtliche Straftat. Dann droht gar eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren.

Die italienische Polizei macht heuer in Dutzenden Gemeinden Jagd auf gefälschte Marken. Auch Käufern droht eine Strafe.

Heuer müssen Touristen besonders darauf achten, keine gefälschte Ware an italienischen Stränden zu kaufen, denn die Polizei verschärft in 60 ausgewählten Gemeinden die Kontrollen im Kampf gegen die Straßenhändler.