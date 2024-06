Fahndung läuft: Todesschüsse in München

In München herrscht ein Polizeigroßeinsatz. Es sind Schüsse gefallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Hubschraubern im Einsatz.

In Milbertshofen, einem Stadtteil von München, kam es zu einer Schießerei. Der Täter ist flüchtig. Ein Opfer ist mittlerweile nach Informationen der deutschen "Bild"-Zeitung verstorben.

Großeinsatz

Im Norden von München herrscht der Ausnahmezustand. Die Polizei hat großflächig abgesperrt und bietet ein Großaufgebot auf.

Flüchtiger Täter

Der Täter soll in einem Audi A4 flüchten. Den Schüssen soll ein Streit zwischen zwei Männern vorausgegangen sein. Nach dem Täter wird fieberhaft gesucht. Der Helikopter ist in der Luft. Die Beamten durchsuchen Mietshäuser. Anwohner können nicht in ihre Wohnungen.