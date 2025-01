Flieger defekt: Urlauber sitzen auf Traum-Insel fest

Der Traumurlaub wird zum Albtraum für 306 Touristen! Seit Mittwoch sitzen die Urlauber aus Deutschland in Kenia fest.

Eigentlich hätte der Heimflug von der Insel Sansibar in Kenia in Richtung Frankfurt am Mittwoch abheben sollen, doch die Urlauber sitzen noch immer fest.

Der neue Airbus 330neo hat technische Probleme, kann nicht abheben.

Eine Urlauberin schimpft bei der Bild: "Es ist eine Katastrophe. Wir wurden vom Flughafen in Busse verfrachtet. Zuerst ins erste Hotel, dann in ein noch weiter entferntes Hotel gebracht. Seitdem werden wir immer wieder vertröstet."

Pensionist braucht Medikamente

Eine Pensionistin ärgert sich: "Ich habe schon so oft die Kundenhotline angerufen. Doch man wird immer von der KI abgespeist."

"Mein Partner ist Herzpatient. Er hat nicht genug lebenswichtige Medikamente für einen längeren Aufenthalt dabei", sagt sie.

Die Fluglinie Condor erklärt auf Bild-Rückfrage: "Der Flug von Mombasa nach Frankfurt konnte am 8. Januar leider aufgrund einer technischen Fehlermeldung am Flugzeug nicht wie geplant durchgeführt werden. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns in aller Form bei unseren Gästen."