Grauenhafter Fund: Mitarbeiterin in Bäckerei-Ofen gefunden - tot

In einem tragischen Vorfall in Kanada wurde die Leiche einer 19-jährigen Walmart-Mitarbeiterin in einem „großen begehbaren Ofen“ der Bäckereiabteilung des Supermarkts gefunden.

Der schockierende Fund ereignete sich am Samstag, doch die Polizei gab am Dienstag bekannt, dass die Umstände des Todes noch unklar sind. Die Ermittlungen sind laut Polizei „komplex“ und könnten sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Derzeit ist ungewiss, ob ein Verbrechen vorliegt. Die verstorbene Mitarbeiterin stammte aus der örtlichen Sikh-Gemeinschaft und war erst vor einigen Jahren aus Indien nach Kanada gezogen. Arbeitsstopp für die Bäckerei Walmart teilte mit, dass das Unternehmen eng mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet. „Aus Respekt vor der Mitarbeiterin und ihrer Familie können wir keine weiteren Informationen herausgeben“, erklärte ein Sprecher gegenüber „Global News“. Das kanadische Ministerium für Arbeit, Qualifikationen und Einwanderung hat unterdessen einen Arbeitsstopp für die Bäckerei und das betroffene Gerät verhängt. Die Walmart-Filiale in Halifax bleibt derzeit geschlossen, und es ist noch unklar, wann sie wieder öffnet. Die Sprecherin von Walmart, Amanda Moss, informierte die „CBC“, dass den Mitarbeitern sowohl virtuelle als auch persönliche Unterstützung, einschließlich Trauerberatung, zur Verfügung steht. „Wir sind untröstlich und unsere tiefsten Gedanken sind bei unseren Mitarbeitern und ihren Familien“, äußerte Moss und sprach den Angehörigen der Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit, in den sozialen Medien vorsichtig mit spekulativen Informationen umzugehen, um die betroffenen Familienmitglieder nicht zusätzlich zu belasten.