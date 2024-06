Hochgiftig: Schlangen-Alarm im Kinderzimmer

Die Hausbesitzer verständigten nach ihrem Fund einen professionellen Schlangenfänger, der die Rotbauchschwarzotter aus dem Bett der Kinder umgehend entfernte.

Australien ist bekannt dafür, die mitunter giftigsten Tiere der Welt zu beherbergen. Diese Erfahrung musste erst neulich eine Familie in Queensland in Australien machen: Eine Rotbauchschwarzotter, die für Menschen tödliches Gift in sich trägt, hatte sich im Bett des Kinderzimmers versteckt!

Zwischen Puppen und Plüschtieren

Der Schock war entsprechend groß, als die gefährliche Schlange zwischen Puppen und Plüschtieren hervorlugte. Doch auch das Tier selbst dürfte sich vor den Hausbesitzern gefürchtet haben und flüchtete schnurstracks zurück unter die Decke. Daraufhin wurde ein professioneller Schlangenfänger verständigt, der sich dem Fall annehmen sollte.

Auf Facebook ist nun ein Video der Firma zu finden, für die der Schlangenfänger arbeitet. Darauf ist zu sehen, wie dieser die Schlange erfolgreich einfängt und in einem Sack unterbringt. Die Familie konnte daraufhin befreit aufatmen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie künftig die Fenster und Türen ihres Hauses nicht mehr unbeaufsichtigt geöffnet lässt.