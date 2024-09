40 Minuten Horror: Achterbahn blieb plötzlich stecken

Im Europa-Park Rust in Deutschland wurde für 20 Passagiere ein Albtraum wahr: Ein Zug der Achterbahn "Blue Fire Megacoaster" blieb seitlich geneigt in der Höhe plötzlich stecken. Die Fahrgäste mussten 40 MInuten ausharren.

Rust in Baden-Württemberg. Zu dem beängstigenden Vorfall kam es Mittwochmittag um 12.50 Uhr. Bilder mehrerer Augenzeugen zeigen, wie ein Zug mit mehreren Wagen des „Blue Fire Megacoaster“ (bis zu 100 km/h schnell, bis zu 38 Meter hoch) in schwindelnder Höhe feststeckt. Angeblich nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.

In sozialen Medien erklären die Verantwortlichen den Schockmoment fast lakonisch: "• "Ein Zug hat es nach dem Launch nicht wirklich weit geschafft und steht ungünstig. Der Europa-Park hat aber schnell reagiert. Nach rund 40 Minuten wurde der Zug in Richtung Launch in Bewegung gebracht und somit ist die "Rettungsaktion" auch schon beendet! Ein klassischer Rollback - super reagiert vom Park!"



Der Zug konnte hernach "planmäßig zurückgefahren werden, sodass die Gäste die Bahn am Boden verlassen konnten" Es soll zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation - doch fast eine Dreiviertelstunde in schwindelerregender Höhe festzustecken, ist für viele sicherlich der pure Horror...