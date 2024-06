Im Urlaubsparadies: 3-Meter-Hai vor Gran Canarias Küste gesichtet

Am Samstag wurde im kanarischen Urlaubsparadies ein Hammerhai von drei Metern Länge gesichtet, die betreffenden Strände wurden vorübergehend gesperrt.

Die Badegäste am Playa de Melenara von Gran Canaria wollten ihren Augen und Ohren nicht trauen, als am Samstag die Kunde von einer Haisichtung die Runde machte. Umgehend halfen örtliche Rettungsschwimmer den Urlaubern aus dem Wasser, da sahen auch schon die ersten von ihnen eine Flosse aus dem Wasser blitzen, wie spanische Medien berichteten.

Strand vorübergehend gesperrt

Sobald alle an Land waren, wehte die rote Flagge am Strand und die Behörden sperrten vorübergehend die Badestelle. Mit Drohnen und Jetskis wurde dann fieberhaft nach dem Hai gesucht, jedoch ohne Erfolg. Weil man das Tier nicht mehr fand, wurde Tags darauf am Sonntag der Strand wieder geöffnet.

Weiterer Hai gesichtet

Die Freude der Strandgäste über den Badespaß hielt aber nicht lange an, zu Mittag wurde an der gleichen Stelle nämlich ein weiterer Hai gesichtet. Auch er soll um die drei Meter Länge gemessen haben. Obwohl es nachweislich weltweit noch kein Opfer durch tödliche Bisse eines Hammerhais gab, waren alle Betroffen am Wochenende in höchster Alarmbereitschaft.