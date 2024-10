Junge Brasilianerin starb nach 6 Schönheits-OPs

Tragödie nach Schönheitsoperation: 24-Jährige stirbt nach sechs Eingriffen in Brasilien.

Eine 24-jährige Frau ist nach mehreren plastischen Operationen in Brasilien verstorben. Viviane Monte unterzog sich am 31. August in Sobral sechs Eingriffen, darunter eine Brustverkleinerung und mehrere Fettabsaugungen, und verbrachte 20 Tage auf der Intensivstation, bevor sie schließlich einen Tag vor ihrem Geburtstag starb.

Viviane zahlte mehr als 7.000 Euro für die Operationen. Ihr Freund Renan Santiago erklärte, dass sie schon lange von einer Brustverkleinerung träumte, zusätzlich aber auch Fett von ihrem Bauch entfernen lassen wollte. Der Arzt überzeugte sie, weitere Eingriffe durchzuführen, darunter eine Liposuktion am Hals, die er kostenlos anbot. Vor der Operation musste sie an einem Gewichtsreduktionsprogramm teilnehmen und Tests durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie für die Eingriffe geeignet war.

Brazilian businesswoman dies after undergoing six plastic surgeries https://t.co/NQsIiN6ofJ pic.twitter.com/IGSN4rWWpC — Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2024

Bereits einen Tag nach den Operationen begann Monte, Beschwerden zu haben. Unter anderem konnte sie nicht urinieren. Der behandelnde Arzt riet ihr, ein Notfallzentrum aufzusuchen, wo sie in einen Herzstillstand fiel und wiederbelebt werden musste. Ihre Situation verschlechterte sich zunehmend und sie entwickelte eine bakterielle und fungale Infektion. Santiago wirft dem Chirurgen fahrlässige Behandlung vor und kritisiert, dass er sie nicht über die Risiken der zahlreichen Eingriffe informierte. Die Behörden im Bundesstaat Ceará haben inzwischen Ermittlungen zu Montes Tod aufgenommen, während ihr Freund betont, dass sie nur ihren Traum verwirklichen wollte.