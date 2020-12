Kinderpornografie-Ring ausgehoben - 15 Festnahmen

Mehr als 400 Menschen identifiziert - 15 Festnahmen in Italien.

Die Polizei in Italien ist mit einer Großaktion gegen Gruppen vorgegangen, die online Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder untereinander ausgetauscht haben sollen. Mehr als 400 Menschen und rund 150 pädophile Online-Gruppen aus der ganzen Welt seien identifiziert worden, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. In Italien wurden 15 Menschen festgenommen. Es sei die größte Aktion der Polizei gegen Online-Kinderpornografie der vergangenen Jahre gewesen, hieß es weiter.

Den Ermittlern zufolge teilten die Nutzer Fotos und Videos mit Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs über die Messenger-Dienste. In den Gruppen herrschten demnach strenge Verhaltensregeln, um die Anonymität der Nutzer zu wahren. Unter den identifizierten Italienern waren unter anderem ein 71 Jahre alter Mann aus Neapel und ein 20-Jähriger aus Venedig, die beschuldigt werden, solche Gruppen betrieben und neue Helfer aus der ganzen Welt gesucht zu haben.

Die Ermittlungen hätten gezeigt, dass die Identifizierten aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen stammen, von Studenten über Arbeiter bis hin zu Pensionisten. Die Altersspanne lag zwischen 18 und 71 Jahren.