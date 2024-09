Lehrerin prügelte Kind (3) und wurde dabei gefilmt

In einer Pariser Schule verlor eine Lehrerin am zweiten Schultag völlig die Beherrschung und misshandelte ein dreijähriges Mädchen vor versammelter Klasse.

In Frankreich sorgt ein erschreckender Vorfall für Empörung: Eine Lehrerin wurde an einer Pariser Schule dabei gefilmt, wie sie eine dreijährige Schülerin schlägt. In Folge der Attacke stürzte das Kind zu Boden. Das weinende Mädchen rief daraufhin nach ihrer Mutter, dann wird es von der Lehrerin in eine Ecke geschickt. Kurz darauf sprühte die Frau dem Kind noch eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht, wonach sie fragte, ob sich das gut anfühle.

Die Szene ereignete sich am 3. September, nur einen Tag nachdem das Kind eingeschult worden war. Weil eine Mutter heimlich mitgefilmt hatte, liegt den Behörden sogar ein Video des Vorfalls vor. Die französische Bildungsministerin Nicole Belloubet zeigte sich "extrem schockiert" und suspendierte die Lehrerin sofort, gegen die inzwischen ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Auch eine Strafanzeige der Eltern soll folgen.

Une Maîtresse violente une petite fille de petite section et lui asperge un liquide sur la tête dans une école du 15 ème arrondissement de Paris. Une plainte a été déposée. En tant qu’avocate je mènerai ce combat main dans la main avec la famille, en tant que maman mon cœur… pic.twitter.com/5LQ6O6XP5f — Vanessa EDBERG (@EdbergVanessa) September 9, 2024

Der Vater des Prügelopfers erklärte, dass seine Tochter schon einmal Gewalt erlebt habe, was in ihr eine besonders heftige Reaktion ausgelöst habe. Frankreich verbot körperliche Züchtigung erst 2019 offiziell, nachdem der Europarat das Land 2015 dafür gerügt hatte.