Messer-Attacke in Tel Aviv – Täter wurde erschossen

Bei einem Messerangriff in Tel Aviv sind laut israelischem Rettungsdienst vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Der Angreifer sei von einem Passanten erschossen worden, hieß es zu der Attacken in zwei Straßen der Innenstadt von Tel Aviv.

In der Gegend mit zahlreichen Restaurants und Cafés waren zum Zeitpunkt des Angriffs Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen unterwegs. Die Polizei sprach von einem Terroranschlag.

Polizei spricht von Terror

Offizielle Informationen über den Täter gab es zunächst nicht. Die Zeitung "Times of Israel" berichtete, seinen Papieren zufolge sei er am Samstag in Israel als Tourist eingereist und habe eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA.

Bereits am Samstag war ein Mann bei einem Messerangriff in Tel Aviv schwer verletzt worden. Der Angreifer wurde erschossen.

Ein Krankenhaus in Tel Aviv teilte mit, es seien drei Menschen mit Stichwunden eingeliefert worden. Einer von ihnen sei am Hals schwer verletzt worden. Die beiden anderen Patienten hätten leichte Verletzungen erlitten. Der Vorfall ereignete sich zwei Tage nach Inkrafttreten einer Waffenruhe im seit 15 Monaten andauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen.