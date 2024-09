Milliardärs-Sohn lässt Luxus-Villen vergammeln

Die Luxus-Anwesen in den Hollywood Hills sind mit Graffitis übersät und verfallen langsam

Es sieht aus wie in einem post-apokalyptischen Film, wenn man am berühmten Mullholland Drive in Los Angeles an den Anwesen von Milliardärs-Sohn John Powers Middleton vorbeifährt. Dort stehen die einst prächtigen Anwesen seit Jahren leer. Hausbesetzer und Vandalen dringen immer wieder ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Villen sind inzwischen auch mit Graffitis übersät.

Die verfallenen Villen von John Powers Middleton in Los Angeles © Getty ×

Kein Wunder, dass die Nachbarn im Nobel-Viertel Hollywood Hills in Angst leben. Vor nicht ganz zwei Jahren verhaftete die Polizei einen bewaffneten Mann, der in einer der Villen illegal mit seinem Hund lebte. Polizeieinsätze sind in den leestehenden Anwesen praktisch an der Tagesordnung.

Die verfallenen Villen von John Powers Middleton in Los Angeles © Getty ×

Wieso die Villen seit Jahren leer stehen, ist nicht bekannt. Der Besitzer hat sich bislang nicht dazu geäußert. "Beide Grundstücke gehören ein und derselben Person, die in eklatanter Weise gegen das Gesetz verstößt. Unser Büro hat die Angelegenheit an die Abteilung für verlassene Gebäude des Bau- und Sicherheitsministeriums weitergeleitet, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen dringend und schnell in vollem Umfang umgesetzt werden", so das Büro des zuständigen Stadtrats Nithya Raman.

Die verfallenen Villen von John Powers Middleton in Los Angeles © Getty ×

Auch die Nachbarn hoffen, dass sich schnellstens etwas ändert. "Ich wünschte nur, der Eigentümer würde sich irgendwie darum kümmern. Entweder er baut es so her, dass es bewohnbar ist, oder er reißt es einfach ab", ärgert sich ein Anrainer.

John S. Middleton - seinem Sohn gehören die Villen © Getty ×

Der Besitzer John Powers Middleton ist der Sohn des Tabak-Industriellen John S. Middelton, dessen Vermögen auf mehr als vier Milliarden Dollar geschätzt wird. Ihm gehört unter anderem das MLB-Team Philadelphia Phillies.