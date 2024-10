Nach Angriff auf Ehemann von US-Demokratin: Lebenslange Haft für Täter

Wegen des brutalen Angriffs auf den Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi ist der Täter am Dienstag ein zweites Mal verurteilt worden - dieses Mal zu lebenslanger Haft.

Ein Gericht in San Francisco verhängte das Urteil gegen den 44-Jährigen ohne Bewährung, wie ein Sprecher des Gerichts bestätigte. Im Verfahren der Bundesjustiz war der Kanadier David DePape im Mai bereits zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

DePape war im Oktober 2022 in das Haus der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in San Francisco eingedrungen. Der Anhänger rechtsextremer Verschwörungsmythen hatte es auf die Spitzenpolitikerin abgesehen, die sich zu diesem Zeitpunkt aber in der Hauptstadt Washington aufhielt.

Schädelbruch durch Hammer

Stattdessen traf er auf ihren damals 82-jährigen Ehemann Paul Pelosi und fügte ihm mit einem Hammer einen Schädelbruch zu. Paul Pelosi überlebte den Angriff, verbrachte danach aber eine Woche im Krankenhaus.

Die von rechten Kreisen wegen ihrer linksliberalen Haltung angefeindete Demokratin Nancy Pelosi war damals als Repräsentantenhaus-Vorsitzende eine der mächtigsten Politikerinnen der USA und hatte das dritthöchste Staatsamt inne.