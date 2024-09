Nach israelischem Luftschlag: Leiche von Hisbollah-Chef Nasrallah geborgen

Nach einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Beirut wurde am Sonntag die Leiche des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah (†64) geborgen.

Das berichtet die Bild-Zeitung mit Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf medizinische und sicherheitsnahe Quellen beruft.

Das Online-Portal „Lebanon 24“ veröffentlichte ein Video, das angeblich die Bergung des Leichnams des Terrorführers zeigt. Laut Reuters wies der Körper von Nasrallah keine sichtbaren Verletzungen auf, was darauf hindeutet, dass er vermutlich durch die gewaltige Druckwelle der Explosionen ums Leben kam.

فيديو للحظة إنتشال جثة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله من موقع الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/RVrFFRJrNc — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 29, 2024

Berichten zufolge setzte die israelische Luftwaffe bei diesem Angriff auf das Hisbollah-Hauptquartier Bomben mit einem Gesamtgewicht von über 80 Tonnen ein. Mindestens zehn Kampfjets waren an der Operation beteiligt und warfen die Bomben auf das unterirdische Hauptquartier der Miliz im Süden von Beirut ab, wie israelische Medien berichteten.

Bunkerbrechende Bomben

Unter den eingesetzten Waffen befanden sich auch bunkerbrechende Bomben, die die massiven Wände der Anlage durchdrangen. Ein beteiligter Kampfjet-Pilot funkte nach dem Angriff: „Wir werden jeden erreichen, überall.“

Die Hisbollah hat bislang kein Datum für die Beisetzung Nasrallahs bekannt gegeben. Dennoch veröffentlichten libanesische Medien ein Foto, das seinen Sarg zeigen soll. Auf dem über den Sarg gelegten Tuch wird Nasrallah als „Märtyrer“ bezeichnet.

8500 Raketen auf Israel abgefeuert

Die Hisbollah begann im vergangenen Oktober, einen Tag nach dem Hamas-Massaker in Israel, mit Raketenangriffen auf Israel. Seitdem hat die Terror-Miliz über 8500 Raketen auf Israel abgefeuert, was mehr als 60.000 Bewohner des Nordens zur Flucht zwang. Bis heute können viele von ihnen nicht in ihre Häuser zurückkehren.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (74) nannte die Tötung Nasrallahs eine „Abrechnung mit einem Massenmörder“. Er betonte, dass Nasrallah eine zentrale Figur in der vom Iran unterstützten „Achse des Bösen“ gewesen sei und beschrieb ihn als „den Terroristen schlechthin“. Nasrallah sei verantwortlich für die Ermordung zahlreicher Israelis sowie Hunderter Amerikaner und Dutzender Franzosen. „Dies sind bedeutsame Tage“, sagte Netanjahu am Samstag, „wir stehen an einem historischen Wendepunkt.“