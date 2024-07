Terroranschlag: Ein Toter bei Messerangriff in israelischem Einkaufszentrum

Ein weiterer Mensch schwer verletzt - Bei den beiden Opfern soll es sich um junge Soldaten handeln.

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum im Norden Israels ist nach israelischen Angaben ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Mensch sei bei dem Angriff in der Stadt Karmiel schwer verletzt worden, teilten israelische Rettungsdienste und die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Rettungskräfte handelt es sich bei den beiden Opfern um zwei Soldaten Anfang 20.

Beide wurden demnach ins Krankenhaus Naharija gebracht. Einer der Männer sei später an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte der Klinikdirektor mit. Der zweite Schwerverletzte wurde demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Täter erschossen

Nach Angaben der Polizei wurde der Angreifer vor Ort "neutralisiert". Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei dem Angreifer handle es sich um einen arabischen Israeli aus dem Dorf Nahf nahe Karmiel. Der Sprecher bestätigte auch, dass einer der beiden niedergestochenen Soldaten den Angreifer erschossen habe.

Im israelischen Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie der Angreifer vor einem Bekleidungsgeschäft in dem Einkaufszentrum die beiden jungen Männer verfolgt und auf sie einsticht, bevor einer der Männer auf den fliehenden Angreifer schießt.

Die Nachrichtenseite Ynet und andere Medien berichteten, es sei der 19-jährige Soldat Aleksandr Iakiminskyi gewesen, der das Feuer eröffnet habe, bevor er wegen seiner schweren Verletzungen zusammengebrochen sei.

Mutmaßlicher Terroranschlag

Die Polizei stufte den Messerangriff als "mutmaßlichen Terroranschlag" ein. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Region seien nach dem Angriff verstärkt worden, hieß es. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas pries den Angreifer als "Helden" und erklärte, seine Tat sei eine "natürliche Reaktion" auf das Leiden der Menschen in den Palästinensergebieten.

Zahlreiche tödliche Messerangriffe

Seit der Krieg im Gazastreifen durch den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, hat es in Israel und im besetzten Westjordanland zahlreiche tödliche Messerangriffe gegeben. Im April wurden bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Gan Javne drei Menschen verletzt, darunter ein 17-jähriger Jugendlicher. Zuvor hatte es einen ähnlichen Angriff am Busbahnhof von Beerscheba im Süden des Landes gegeben.