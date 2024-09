Wärmeflasche explodiert: Immer aufs Ablaufdatum achten!

Um ihre Menstruationsschmerzen zu lindern, griff Yazmin Hardy (27) in ihrer Wohnung in Manchester zur Wärmflasche - ein fataler Fehler. Denn nachdem sie diese mit kochendem Wasser gefüllt und sich in den Schoß gelegt hatte, explodierte die Flasche kurz darauf urplötzlich. Die junge Frau sprang daraufhin sofort unter die Dusche, doch das kochende Wasser hatte bereits über Beine und Unterleib ergossen. Im Krankenhaus entfernten Ärzte schließlich die abgestorbene Haut und versorgten die Brandwunden.

Revealed: How an old hot water bottle could leave you scarred for life - after woman's EXPLODED https://t.co/VUUHOMf5rD via https://t.co/zdqutRzcPm