Zwei Kinder erstochen: Das ist der Killer

Überwachungskameras haben den erst 17-jährigen Messerangreifer kurz vor der mörderischen Bluttat eingefangen.

Bei einem Messerangriff in Southport, Großbritannien, wurden am Montag Vormittag zwei Kinder getötet und neun weitere verletzt, sechs davon schwer. Auch zwei Erwachsene erlitten ernste Verletzungen. Der Angriff ereignete sich während eines Tanzunterrichts für Kinder, bei dem zu Songs der US-Sängerin Taylor Swift getanzt wurde. "Der Angreifer ist mit einem Messer bewaffnet in das Gebäude eingedrungen und hat die Kinder angegriffen", so Chief Constable Serena Kennedy. "Alle Verletzten haben Stichwunden erlitten."

Das ist der Killer

Ein vermummter junger Mann wurde kurz vor der Tat per CCTV (Videoüberwachung) gefilmt. Die Aufnahmen zeigen den erst 17-Jährigen mit grüner Kapuze und Covid-Maske, wie er vor dem Haus, in dem der Workshop stattfand, umherging. Rund 20 Minuten später, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich schließlich das tödliche Drama auf der nahegelegenen Hart Street. Die Polizei, darunter bewaffnete Einsatzkräfte, stürmte kurz darauf das Haus und nahm den Täter fest, der in der Folge verhört wurde. Indessen kämpften die sechs Kinder und zwei Erwachsenen im Krankenhaus um ihr Leben.

Kein terroristischer Hintergrund

Ein Geschäftsmann, der sich zum Zeitpunkt in der Nähe des Geschehens aufhielt, wurde beim Versuch, den Täter zu entwaffnen, ins Bein gestochen. Auch weitere Helfer wurden verletzt. Der Angreifer, der im Taxi ankam, verübte die Tat in genau dem Moment, als die Eltern ihre Kinder vom Workshop abholten. Zeugen beschrieben die Szene als "Horrorszenario". Wie die Polizei bestätigte, sei die Tat nicht als terroristisch eingestuft worden, daher werde auch nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht.

König Charles schwer betroffen

Die Tat schockierte das gesamte Königreich. König Charles und Premierminister Keir Starmer drückten ihr Mitgefühl gegenüber den Angehörigen aus. Die Anzahl von Messerangriffen in Großbritannien ist zuletzt deutlich angestiegen, wie aus britischen Medienberichten hervorgeht.