Biden warnt vor Trump: "Echte Gefahr für die Sicherheit Amerikas"

US-Präsident hielt sich bisher aus dem Wahlkampf weitgehend heraus.

US-Präsident Joe Biden hat den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als "Gefahr für die Sicherheit Amerikas" bezeichnet. "Er ist eine echte Gefahr für die Sicherheit Amerikas", sagte Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview im Sender CBS News. "Wir stehen an einem Wendepunkt der Weltgeschichte", sagte Biden. "Das tun wir wirklich (...) und die Demokratie ist der Schlüssel."

Im Juli zurückgezogen

Der 81-jährige Biden hatte sich im Juli nach wochenlanger Debatte aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und seiner 59-jährigen Vizepräsidentin Kamala Harris die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November überlassen. Aus dem Wahlkampf hielt er sich seitdem weitgehend heraus. Am kommenden Donnerstag will Biden im Bundesstaat Maryland aber gemeinsam mit Harris auftreten.