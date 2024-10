Donald Trump will zweiten Golfplatz in Schottland eröffnen

Im kommenden Sommer soll der Platz realisiert werden.

Ex-US-Präsident Donald Trump will im Sommer 2025 einen zweiten Golfplatz auf seinem Resort in Schottland eröffnen. Der neue 18-Loch-Golfplatz in Aberdeenshire im Osten Schottlands soll "MacLeod" heißen, was der Mädchenname von Trumps in Schottland geborener Mutter ist. Der Platz werde "die größten Sanddünen Schottlands" haben, kündigte der für Auslandsgeschäfte zuständige Zweig des Trump-Konzerns an. Er werde neben dem ersten, 2012 fertiggestellten Trump-Golfplatz liegen.

Die schottischen Dünen hatten vor vier Jahren ihren Status als national bedeutendes Naturschutzgebiet verloren. Anwohner hatten sich gegen den Bau des Resorts ausgesprochen. In der Unternehmensmitteilung hieß es hingegen, der neue Golfplatz werde "eine der umweltfreundlichsten und nachhaltigsten" Anlagen dieser Art sein.

Der 78-jährige Trump tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November erneut als Kandidat der Republikaner an. Er befindet sich in einem äußerst engen Rennen mit der Kandidatin der Demokratischen Partei, Vizepräsidentin Kamala Harris.