Erster Biden-Verbündeter fordert Rücktritt des Präsidenten

Der Gegenwind für Joe Biden wird immer stärker. Jetzt fordert der erste mächtige Senator der Demokraten den Rückzug von Biden.

Bleibt er Präsidentschaftskandidat der Demokraten oder nicht? Wenn es nach Joe Biden geht, dann ja. Doch erste Parteifreunde rebellieren.

Druck aus der eignen Partei

Nach der Ex-Sprecherin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi (84), die sagte : „Er sollte seine Entscheidung weiter überdenken. Die Zeit läuft ihm davon" gerät Biden auch von anderer Seite unter Druck.

Auch Clooney gegen Biden

Der erste Senator der Demokraten fordert Biden offen zum Rücktritt auf. „Zum Wohle des Landes fordere ich Präsident Biden auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen“, erklärte Senator Peter Welch aus dem Bundesstaat Vermont am Mittwoch (Ortszeit) in einem Meinungsbeitrag in der „Washington Post“. Bitter für Biden: Selbst sein Freund George Clooney hält nicht mehr zu ihm. Auch er hatte jüngst erklärt, Biden solle sich doch besser zurückziehen.