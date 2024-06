Putin schickt 10.000 Migranten in den Krieg

10.000 Migranten rekrutierte Putin bereits für seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine und schickte sie an die Front.

Es handelt sich in der Regel um Männer, die von den Russen eingebürgert worden sind und dann zwangsweise rekrutiert und an die Front geschickt wurden.

10.000 Soldaten

Ein Putin-Mann spricht von „kräftigen Händen“ für den Kampf: „Wir haben schon mehr als 30.000 geschnappt, die die Staatsbürgerschaft erhalten haben und sich nicht ins Wehrdienstregister eintragen wollten, und haben etwa 10.000 davon in die Zone der militärischen Spezialoperation geschickt“, sagte der Chef des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, auf einem Juristenforum in St. Petersburg.

Schergen für den Krieg

Putin setzt die Migranten-Soldaten vor allem für das Ausheben von Schützengräben und Anlegen von Befestigungen ein. „Dafür braucht man wirklich kräftige Hände“, sagte Bastrykin. Mit Razzien spürt Putin seine neuen Schergen für den Krieg auf und schickt sie dann in die Ukraine. Insgesamt geben die Russen an, sind 700.000 Soldaten an der Front in der Ukraine seit Februar 2022 im Einsatz.