Russland kritisiert Trumps "Iron Dome für Amerika"

Russland hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump für einen Raketenabwehrschirm als Plan "ähnlich dem Krieg der Sterne" im Weltraum kritisiert.

"Wir betrachten dies als eine weitere Bestätigung für die Absicht der USA, den Weltraum in einen Schauplatz der bewaffneten Konfrontation zu verwandeln und Waffen dort zu stationieren", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag vor Journalisten in Moskau.

Zur strategischen Abschreckungsfähigkeiten

Washington wolle mit der Entwicklung des Raketenabwehrschirms "ausdrücklich die strategischen Abschreckungsfähigkeiten Russlands und Chinas abwerten", fügte sie hinzu. "In anderen Worten, dieser Ansatz der USA wird nicht dazu beitragen, Spannungen zu reduzieren", sagte Sacharowa weiter.

Trump hatte am Montag per Dekret sein Verteidigungsministerium angewiesen, innerhalb von 60 Tagen einen Plan für einen "Raketenabwehrschild der nächsten Generation" vorzulegen. Es solle ein "Iron Dome für Amerika" werden, hatte Trump mit Blick auf das israelische Raketenabwehrsystem gesagt.

Trump knüpft an Reagans "Star Wars"-Pläne an

Die US-Version ist jedoch ehrgeiziger und soll auch interkontinentale Raketen mit Atomwaffen abwehren. Dies knüpft an US-Pläne aus der Zeit von Präsident Ronald Reagan (1981-1989) an. Dieser wollte einen in Anlehnung an die Filmreihe "Star Wars" genannten Raketenabwehrschild, bei dem Abfangsysteme im Weltraum platziert werden sollten.

Die US-Raketenabwehr der "Star-Wars"-Dimension aus der Zeit des Kalten Krieges sei "abscheulich", sagte Sacharawo.

Russland mit ähnlichen Plänen

Westliche Staaten verdächtigen Moskau, ebenfalls Waffensysteme im Weltraum stationieren zu wollen. Im Mai vergangenen Jahres warfen die USA Russland vor, eine "Weltraumwaffe" in die Umlaufbahn eines US-Satelliten gebracht zu haben.

Russland stellte außerdem 2024 seine neue Hyperschallrakete "Oreschnik" vor, die laut Experten Geschwindigkeiten von bis zu zehnfacher Schallgeschwindigkeit erreichen kann. Washington zufolge schließt im Hinblick auf die Technologie für ballistische und Hyperschallrakten zudem China an die USA auf.