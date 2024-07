Secret Service hatten eine halbe Stunde Zeit, Schützen zu fassen

Der „Sniper“ (Scharfschütze) Thomas Crooks (†20) wurde von Polizisten bereits 26 Minuten vor dem Abdrücken auf einem flachen Dach 150 Meter vom Podium der Wahlkampfveranstaltung gesehen worden, berichtet der Sender WPX1. Örtliche Polizeibeamte erspähten ihn, knappsten ein Foto und gaben den verdächtigen Vorgang durch. Warum niemand reagierte: unklar? Es war die erste Sichtung von vielen...

Trump hatte Samstagabend mit der Rede längst begonnen, als der Schütze neuerlich auftaucht. Jetzt sind es noch zwei Minuten bis zu den Schüssen, von denen einer Trump am Ohr streifte. Und Kundgebungsteilnehmer Corey Comperatore tötete.

Auch Trump-Anhänger außerhalb der Sicherheitszone sehen Crooks. Er robbte in Position. „Jemand ist am Dach“, rief jemand. Trump hat mit der Rede begonnen, er ist im Hintergrund zu hören. Polizisten werden alarmiert: „Er ist am Dach“, ruft eine Frau beängstigt. 120 Sekunden vergehen. Die Zeugen werden pansch. „Er hat ein Gewehr“, brüllt jemand. „Schütze!“. Dann die Schüsse: dumpfe Knallgeräusche, Pausen dazwischen. Menschen kreischen im schieren Entsetzen.

X-Nutzer „MilkBarTV“ hat die Sequenz des Horrors mit einer Kompilation von Videos aus mehreren Blickwinkeln zusammengeschnitten. Es ist ein Protokoll der wohl dunkelsten Stunde der Politiker-Beschützer des Secret Service seit dem Attentat auf JFK (1963).

