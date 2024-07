So viel Promille hatte CDU-Landeschef bei E-Scooter-Fahrt

Als der CDU-Landeschef im Juli betrunken auf seinem E-Scooter unterwegs war, wurde er von der Polizei gestoppt und einem Alkoholtest unterzogen, dessen Ergebnis nun vorliegt.

Jan Redmann, Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef, war in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli betrunken unterwegs - mit einem E-Scooter. Am Weg zu seiner Wohnung in Potsdam wurde er von der Polizei kontrolliert und wies beim Blastest einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille auf.

Vorwürfe, wonach die Polizei die Informationsabläufe zur Kontrolle Redmanns verzögert habe, wurden strengstens zurückgewiesen. Das Innenministerium erstattete indessen Strafanzeige wegen Geheimnisverrats, da die Information über die Kontrolle an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Im Zuge freiwilliger Tests wird bei Polizeikontrollen der Alkoholgehalt in der Atemluft gemessen, welcher anschließend in Promille umgerechnet wird. Wird dieser Test verweigert oder liegt gar der Verdacht einer Straftat vor, folgt ein Blutalkoholtest durch einen Arzt. Ab einem Wert von 1,1 Promille gilt dies als Straftat.