Trump droht Taylor Swift wegen Unterstützung für Harris

Nach dem TV-Duell gegen seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris ist der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump zum Angriff übergegangen.

Am Mittwoch erhob Trump im rechtsgerichteten Sender Fox News den Vorwurf, dass das Fernsehduell manipuliert worden sei. Zudem werde die US-Sängerin Taylor Swift für ihre Unterstützung für Harris einen "Preis" bezahlen, fügte er hinzu.

"Es war ein abgekartetes Spiel, so wie ich es vermutet hatte", sagte Trump bei Fox News zu der am Dienstagabend im Sender ABC ausgestrahlten TV-Debatte. Dabei verwies er darauf, dass in seinem Fall von den Moderatoren "alles" korrigiert worden sei - bei Harris hingegen nicht.

Zu Sängerin Swift, die kurz nach der Debatte ihre Unterstützung für Harris bekanntgegeben hatte, sagte Trump, dass er "kein Fan" des Superstars gewesen sei. Sie sei "eine sehr liberale Person" und scheine "immer einen Demokraten zu unterstützen". Dafür werde sie auf dem Musikmarkt "wahrscheinlich einen Preis zahlen".

Aggressiv geführtes TV-Duell

In dem aggressiv geführten TV-Duell hatte Harris ihren republikanischen Widersacher Trump in die Defensive gedrängt. Wiederholt entlockte Harris dem früheren Präsidenten in der 90-minütigen Debatte wütende Reaktionen auf Themen, die von Abtreibung bis hin zu Außenpolitik reichten.

Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. Bisher liefern sich Harris und Trump in den Umfragen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.