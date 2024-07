Wahnsinn: Polizist fotografierte Attentäter 26 Minuten vor Anschlag

Ein lokales Scharfschützenteam soll sich zur Tatzeit in dem Gebäude befunden haben, von dem auch der Trump-Attentäter aus gefeuert hat.

Wie die "New York Post" berichtete, war ein Scharfschützenteam der örtlichen Polizei (Pennsylvania) genau in dem Gebäude stationiert, von wo aus Thomas Crooks das Attentat auf Donald Trump verrichtet hat. Dies gehe aus Quellen der Strafverfolgungsbehörde hervor. Das Gebäude (die Fabrik der AGR International Inc. in der Kleinstadt Butler) sollte demnach als "Beobachtungsposten" genutzt werden, um etwaige Scharfschützen ausfindig zu machen - nur 130 Meter entfernt vom ehemaligen Präsidenten.

Fotos vom Schützen gemacht

Skurril: Während des Schussattentats befand sich die Polizei zwar im selben Gebäude, aber nicht auf dem Dach. So konnte sich Crooks unbehelligt positionieren, bevor er mit seinem Sturmgewehr acht Schüsse abfeuerte, wovon einer Trumps Ohr streifte und eine Person daneben tötete, während zwei weitere verletzten wurden. Einem Bericht des lokalen Fernsehsenders "WPXI" soll Crooks genau 26 Minuten vor der Schießerei auf dem Gebäude gesichtet worden sein - ein Polizist der Beaver County Emergency Services Unit habe sogar ein Foto von ihm gemacht. Ob er den Secret Service rechtzeitig warnen konnte, wurde noch nicht geklärt.

Polizist von Attentäter bedroht

Ein Beamter der Polizei von Butler Township kletterte Berichten nach auf die Schultern eines Kollegen, um kurz vor der Schießerei das Dach des Gebäudes zu überprüfen, zog sich aber zurück, nachdem Crooks sein Gewehr auf ihn gerichtet hatte. Wie aus Polizeikreisen verlautbart wurde, soll das Gebäude noch vor der Veranstaltung von Polizisten gründlich durchsucht worden sein. Nachbarn, die nahe dem Messegelände wohnen, sagten gegenüber der "New York Post" allerdings, dass sie in den Tagen vor der Veranstaltung niemals von irgendwem zwecks Sicherheitsvorkehrungen kontaktiert worden waren. Sie lieferten Fotos, die Tore der Anlage zeigen, in die sich der Schütze schlich, welche lediglich mit Reißverschlüssen verschlossen waren.

Filmmaterial gibt Aufschluss

Auf Filmmaterial von der Kundgebung soll zu sehen sein, wie das Scharfschützenteam des Secret Service, das Crooks erschoss, seine Gewehre auf ihn richtete, noch lange bevor er auf Trump schoss. Unklar ist jedoch, ob sie ihn auch tatsächlich gesehen hatten. Weder die Polizei der Stadt Butler noch die Staatspolizei von Pennsylvania oder die Notfalleinheit von Beaver County hätten am Montag auf die Bitte um eine Stellungnahme reagiert. Die Stadtpolizei von Butler erklärte, das AGR-Gelände sei nicht in ihren Zuständigkeitsbereich gefallen. "Der Geheimdienst hat immer die Führung, wenn es darum geht, so etwas zu sichern", stellte Oberstleutnant George Bivens von der State Police vor Reportern klar.