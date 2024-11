Wer kennt das gesündeste Lebensmittel der Welt?

Im Zuge einer Studie der Ernährungsexpertin Jennifer Di Noia erstellte die amerikanische Professorin eine Liste der 41 nährstoffreichsten - und damit gesündesten - Lebensmittel der Welt.

In einer groß angelegten Studie der amerikanischen Ernährungsexpertin Jennifer Di Noia wurde das gesündeste Lebensmittel der Welt gekürt: die Brunnenkresse. Diese unscheinbare Pflanze, die in heimischen Küchen gern mal übersehen wird, hat die höchste Nährstoffdichte pro 100 Kalorien und deckt mit einer Portion bereits 100 Prozent der empfohlenen Tagesdosis der 17 wichtigsten Nährstoffe. Eine echte Geheimwaffe für die Gesundheit also, die besonders gut in Speisetopfen oder im Salat schmeckt.

Auf den Plätzen zwei und drei im Ranking finden sich Chinakohl und Mangold. Beide Gemüsesorten bieten viele Vitamine und sind sehr leicht verdaulich. Chinakohl enthält vor allem Vitamin C, während Mangold mit hochwertigem pflanzlichem Eiweiß und Aminosäuren punktet. Auch weitere grüne Gemüsesorten wie Spinat, Rote Beete und Chicorée haben es in die Top Ten geschafft.

Zwar dominieren die grünen Gemüsesorten die Rangliste, jedoch haben es auch einige Obstsorten unter die gesündesten Lebensmittel der Welt geschafft. So belegt die Zitrone Platz 28, gefolgt von der Erdbeere und weiteren Zitrusfrüchten wie die Orange und die Grapefruit. Rote Paprika, Brokkoli und Kürbis gehören ebenfalls zu den Top 20 und runden die bunte Mischung auch geschmacklich ab. Di Noia empfiehlt jedem mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse täglich.

Das sind die gesündesten 10 Lebensmittel

Brunnenkresse Chinakohl Mangold Rote Beete Spinat Chicorée Blattsalat Petersilie Römersalat Blattkohl

Wie man sieht, bestehen die Top 10 der gesündesten Lebensmittel ausschließlich aus Gemüsesorten.