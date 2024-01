Wie Corona: Neues Fledermaus-Virus entdfeckt

Wissenschaftler warnt: Potenzial so schlimm wie bei Covid.

Erwartet die Welt die nächste Pandemie? Ein Zoologe hat die Entdeckung eines zuvor unbekannten Virus präsentiert, das 'fast' so viel Potenzial hat, Menschen zu infizieren wie Covid. Die Organisation, der der Wissenschaftler angehört, hat zuvor umstrittene Experimente in Wuhan finanziert – von einigen wird befürchtet, diese waren die Auslöser der Pandemie.

Peter Daszak von EcoHealth Alliance. © X

Peter Daszak, Leiter der Organisation EcoHealth Alliance, präsentierte seine Entdeckung von Fledermäusen auf einer Veranstaltung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Vorbereitung zukünftiger Forschung zur Pandemiebereitschaft.

EcoHealth hatte seine Finanzierung von Forschung in China gestrichen, ist aber weiterhin etwa in Thailand aktiv.

Menschen häufig ausgesetzt

Daszak enthüllte, dass sein Team bereits ein Fledermaus-Coronavirus von erheblichem Interesse gefunden hat. "Wir haben viele SARS-verwandte Coronaviren gefunden, eines davon wurde besonders häufig bei Fledermäusen nachgewiesen, denen Menschen häufig ausgesetzt waren", sagte er laut Daily Mail.

Fledermaus-Kot wird als Dünger verwendet

Das Virus wurde in einer Höhle in Thailand gefunden, die von Bauern frequentiert wird, die Fledermauskot, als Dünger für ihre Felder verwenden.

Kann sich gut "an menschlichem Gewebe binden"

Er sagte auch, dass zusätzliche Experimente ergaben, dass das neue Virus in der Lage war, sich 'fast genauso gut' an menschlichem Gewebe zu binden wie Covid.

'Hier haben wir also ein Virus in Fledermäusen, das sich derzeit in einer Höhle befindet, die von Menschen stark mit Fledermauskot ausgesetzt ist', sagte er. 'Und dieses Virus wird in Fledermauskot ausgeschieden, daher besteht ein echtes Potenzial für eine Übertragung.'