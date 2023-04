Wirbel um Buben-Kuss: Dalai Lama ''bedauert''

Indien. Dieses Video löste Empörung im Netz aus: Es zeigt den Dalai Lama, wie er einen Bub auf die Lippen küsst und ihm wenige Momente danach die Zunge entgegenstreckt, mit der Aufforderung, an dieser zu saugen. Viele Menschen kritisieren das Verhalten des buddhistischen Lehrers. Der Dalai Lama hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt.

Aufgenommen wurden die Szenen bei einer Veranstaltung in einem Vorort der nordindischen Stadt Dharamshala am 28. Februar dieses Jahres. Dort konnten Zuschauer dem 87-Jährigen Fragen stellen. Der Bub fragte den Dalai Lama, ob er ihn umarmen könne. Danach bat ihn der Tibeter auf die Bühne, deutete auf seine Backe und bekam einen Kuss samt Umarmung. Der buddhistische Mönch streckte dann die Zunge raus und fragte den Buben: "Kannst du an meiner Zunge lutschen?"

Seems even the Dalai Lama is at it.



Now why would he ever ask a small boy to “suck my tongue” as the young boy recoils in horror from the full mouth kiss?



Do as I say, not as I do. The mantra of the Elites, who think they are gods ????



https://t.co/KBTZnTWIUx