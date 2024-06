Wo sitzen andere Frauen?: Indische Airline startet Pilotprojekt

In Indien bietet eine Fluggesellschaft bei der Online-Ticketbuchung die Möglichkeit an, dass Frauen sehen können, wo andere Frauen sitzen.

Damit Frauen sicher Reisen können, hat eine der größten indischen Fluggesellschaften eine neue Funktion eingeführt: Frauen können bei der Sitzplatzauswahl online sehen, wo andere Frauen auf ihrem Flug sitzen - und dann Plätze daneben buchen können.

"IndiGo ist stolz darauf, die Einführung einer neuen Funktion bekannt zu geben, die darauf abzielt, das Reiseerlebnis für unsere weiblichen Passagiere komfortabler zu gestalten", sagte die Fluggesellschaft in einer Erklärung. Die Funktion ist allein oder als Teil einer Familienbuchung möglich.

Unerwünschte Berührungen häufige Fälle

Einen Grund für die neue Funktion gab die Airline nicht an, jedoch werden regelmäßig Übergriffe auf Frauen und Kinder auf kommerziellen Flügen auf der ganzen Welt gemeldet. Vor allem sexuelle Übergriffe in Form von unerwünschten Berührungen werden gemeldet. In der Regel sind Männer die Täter und Frauen und Kinder die Opfer, heißt es in einem Bericht des FBIs, die in den USA für Verbrechen an Bord von Flugzeuge sind.

Noch bietet die Billigfluggesellschaft IndiGo Airlines die Funktion als Pilotprojekt an. Die 2006 gegründete Fluggesellschaft führt täglich mehr als 2000 nationale und internationale Flüge in Indien durch.