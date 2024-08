× Wow!-Signal wohl doch kein Gruß aus dem All

Seit Jahrzehnten fasziniert ein mysteriöses Radiosignal aus dem Kosmos Wissenschaftler und Science-Fiction-Fans. Das sogenannte Wow!-Signal schien eine Botschaft aus dem All zu sein – möglicherweise sogar von einer außerirdischen Zivilisation. Doch nun könnte das Rätsel endlich gelöst sein.

Das berühmte Wow!-Signal, das 1977 weltweit Astronomen in Aufregung versetzte, könnte endlich eine Erklärung gefunden haben. Das mysteriöse Radiosignal, das damals als möglicher Gruß einer außerirdischen Zivilisation interpretiert wurde, scheint laut einer neuen Studie von Wasserstoffwolken zu stammen, die vor Roten Zwergen vorbeiziehen.

© Getty Images ×

Der Astronom Abel Méndez von der Universität Puerto Rico in Arecibo und sein Team haben in ihren Forschungen festgestellt, dass hochmagnetische Neutronensterne, sogenannte Magnetare, die Wasserstoffatome in diesen Wolken so stark anregen können, dass sie starke Mikrowellenstrahlung aussenden. Diese Strahlung könnte das kosmische Hintergrundrauschen so stark übertroffen haben, dass sie auf der Erde als das mysteriöse Wow!-Signal interpretiert wurde.

© X / Twitter ×

Méndez und sein Team hatten bereits seit 2020 gezielt nach ähnlichen Signalen gesucht und dabei mehrere Kandidaten gefunden. Diese sind mit dem Wow!-Signal so gleich, dass die Forscher nun davon ausgehen, dass auch dieses Signal einen natürlichen Ursprung hat.

© Getty Images ×

Enttäuschung und Euphorie zugleich

Während Science-Fiction-Fans und Anhänger der Ufologie eventuell enttäuscht sind, dass hinter dem Wow!-Signal keine kleinen grünen Männchen stecken, ist die neue Entdeckung für die Astronomie ein großer Fortschritt. "Es waren keine Aliens, aber es ist immer noch ein Nobel-Preis", so der Astronom Jason Wright.