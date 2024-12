× WTF-Jahr: Darum droht uns 2025 ein Horror-Jahr

Der Jahres-Beginn 2025 fällt auf einen Mittwoch, gefolgt von einem Donnerstag und einem Freitag – auf englisch Wednesday, Thursday und Friday – die Anfangsbuchstaben ergeben WTF (Ausdruck für What the f..k - auf deutsch etwa "Was zum Teufel?!").

Das Jahr 2025 beginnt mit den Buchstaben "WTF". Die Abkürzung "WTF" ist im Englischen geläufig und steht für "What the f***". Im Deutschen wird sie oft als "Was zur Hölle" oder "Was zum Teufel" übersetzt und drückt starke Überraschung, Verwirrung oder sogar Empörung aus. In diesem Fall wird "WTF" nicht als einzelne Wörter, sondern als Anfangsbuchstaben der ersten drei Tage des Jahres betrachtet. Das bedeutet: 1. Jänner ist „Wednesday“ (Mittwoch), 2. Jänner ist „Thursday“ (Donnerstag), 3. Jänner ist „Friday“ (Freitag).

Ein Zufall?

Für einige ist dieser scheinbar belanglose Umstand ein Hinweis auf bevorstehende Ereignisse. In den sozialen Medien und in zahlreichen Diskussionen wird spekuliert, ob das Jahr 2025 wieder ein sogenanntes "WTF-Jahr" werden könnte, in die unerwarteten und oft negativen Ereignisse die Welt erschüttern.

Die "WTF-Theorie": Ein Blick zurück

Die Theorie der "WTF-Jahre" basiert auf der Annahme, dass Jahre, deren erste drei Tage mit den Buchstaben "WTF" beginnen, mit außergewöhnlichen, oft negativen Ereignissen verbunden sind. Als Beispiele werden häufig genannt:



• 2020: Die Corona-Pandemie

• 2014: Die Annexion der Krim durch Russland und der Ebola-Ausbruch in Westafrika

• 2003: Der Beginn des Irakkriegs

• 1997: Der Tod von Prinzessin Diana

• 1986: Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl

Diese Ereignisse haben die Welt nachhaltig geprägt. Für Befürworter der "WTF-Theorie" ist dies kein Zufall, sondern ein Zeichen, dass 2025 kein gutes Jahr werden könnte.

Zwischen Aberglauben und Statistik

Die "WTF-Theorie" bewegt sich an der Grenze zwischen Aberglauben und Statistik. Während es unbestritten ist, dass die genannten Jahre mit gravierenden Ereignissen verbunden sind, ist es wissenschaftlich nicht belegbar, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Anfangsbuchstaben eines Jahres und dem Auftreten von Katastrophen besteht.Solch Ereignisse werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Zufall, politische Entscheidungen, natürliche Katastrophen und gesellschaftliche Entwicklungen spielen eine Rolle. Es wäre daher viel zu einfach, einzelne Buchstaben für große weltweite Probleme verantwortlich zu machen.