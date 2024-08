Wüst: Behörden müssen Anschlag aufarbeiten

Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), fordert nach dem Anschlag in Solingen Aufarbeitung innerhalb der Behörden.

"Da gibt es eine Menge Fragen. Es sind auch eine Menge Behörden involviert. Das muss aufgeklärt werden, und da muss Klartext gesprochen werden, wenn da etwas schiefgelaufen ist", sagte Wüst im Interview der "Aktuellen Stunde" im TV-Sender WDR.

Wie am Sonntag bekannt wurde, sollte der Tatverdächtige eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden, weil sein Asylantrag abgelehnt worden war. Der Syrer war über Bulgarien in die Europäische Union eingereist.

Wüst: "Ich will das wissen, was da schiefgelaufen ist"

Im ZDF "heute journal" sagte Wüst: "Wenn da irgendwo was schiefgelaufen ist, bei welcher Behörde auch immer, ob vor Ort in Bielefeld, in Paderborn oder bei Landes- oder Bundesbehörden, dann muss die Wahrheit da auf dem Tisch." Unter der Verantwortung des Bundesamts für Migration und Flucht seien viele Behörden damit beschäftigt. "Ich will das wissen, was da schiefgelaufen ist, wenn da was schiefgelaufen ist", so Wüst.

Bereits am Nachmittag hatte Wüst in einem Statement gesagt, dass es etwa noch offene Fragen zum Aufenthaltsstatus des mutmaßlichen Täters gebe. Im WDR sagte er, es stelle sich etwa die Frage, warum das Bundesamt nicht noch mal Druck gemacht habe, nach Bulgarien abzuschieben.

Wüst stellte sich hinter die Forderung von CDU-Chef Merz

"Ja, ich halte das für richtig. Ich habe schon vor vielen Monaten gesagt, wir werden das Thema Migration und Flucht nicht in den Amtsstuben der Kreisausländerbehörden regeln können", sagte Wüst. Das zeige sich jetzt auch an der Komplexität. "Die markigen Ankündigungen des Bundeskanzlers "Abschieben im großen Stil" hören die Menschen gerne. Aber dann muss auch was passieren."

Am Freitagabend waren bei einem Stadtfest in Solingen (Nordrhein-Westfalen) drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer. Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).