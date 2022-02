Wunder von Kiew: Geburt im Bombenhagel

Die kleine Mia kam in einem Luftschutzraum zur Welt. Die Fotos, die kurz nach der Geburt von Mia aufgenommen wurden, wurden von Hannah Hopko, einer ukrainischen Politikerin, auf Facebook geteilt.

Neben einem herzerwärmenden Foto der Neugeborenen im Krankenhaus erklärte Hopko: «Mia wurde in dieser Nacht in einem Schutzraum in der stressigsten Umgebung geboren – bei der Bombardierung von Kiew.»

A baby was born in Kyiv subway, now being used as a bomb shelter, overnight on Feb. 25.



Amid ongoing air raids as part of Russia’s war against Ukraine, people all across the country have been taking shelter underground and in subway stations. pic.twitter.com/G0RalS98EL