YouTube-Star (22) nach Junggesellinnenabschied tot in Bucht gefunden

Große Trauer um Annabelle Ham: Die US-Amerikanerin wurde am Samstag tot in einer Bucht gefunden. Die Influencerin wurde nur 22 Jahre alt.

Wie die "Daily Mail" berichtet, verschwand Ham nach einem Junggesellinnenabschied am letzten Wochenende im US-Bundesstaat Alabama. Am Samstag wurde sie nun tot aus dem Wasser gezogen.

Ihre Familie erklärte am Dienstag auf Instagram: „Wir schreiben diese Zeilen mit schwerem, schwerem Herzen. Annabelle hatte einen epileptischen Anfall und ist in den Himmel gegangen“ Was genau geschah, ist jedoch weiter unklar: „Es wird die Zeit kommen, in der wir mehr Details mitteilen und ihr Leben näher beleuchten können", so die Familie. Die Influencerin hatte jedoch „schon lange Zeit“ mit Epilepsie zu kämpfen.

Die junge US-Amerikanerin war in ihrer Heimat ein Star in den sozialen Medien. 80.000 User folgten ihr auf YouTube, 77.000 auf Instagram.