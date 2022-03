Zerstückelte Leiche ist OnlyFans-Pornostar

Eine zerstückelte Leiche konnte von ihren Fans als italienisches Pornosternchen identifiziert werden. Der Nachbar des Opfers wurde verhaftet.

Ein grausiger Anblick bot sich der italienischen Polizei vor knapp einer Woche in Borno in der Provinz Brescia. In mehreren schwarzen Müllsäcken wurde am Straßenrand eine weibliche Leiche gefunden. Die Identität der Toten war zunächst unbekannt – die Ermittler standen vor einem Rätsel. Bis Fotos von den Tattoos der Leiche veröffentlicht wurden. So stellte sich heraus: Es handelt sich um Carol Maltesi (26).

Die Mutter eines Sohnes war als Pornostar auf "OnlyFans" aktiv. Auf der Plattform trat sie unter dem Künstlernamen "Charlotte Angie" auf. Maltesi galt bereits seit längerem als vermisst, zuletzt war sie im Jänner bei Mailand lebend gesehen worden.

Nachbar legte Geständnis ab

Der grausige Fall scheint auch schon gelöst. Maltesis Nachbar Davide Fontana (43) wurde von den Carabinieri verhaftet. Der Bankangestellte und Food Blogger sagte aus, mit ihr ein Verhältnis gehabt zu haben. Nach dem Sex sei Streit ausgebrochen, dann habe er sie im Affekt mit einem Hammer erschlagen, die Leiche zerstückelt und in einem Tiefkühlschrank gelagert.