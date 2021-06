Zikaden-Angriff auf Joe Biden

Auch US-Präsident Joe Biden kann der Zikaden-Plage nicht entkommen.

Am Mittwoch, bevor Joe Biden auf dem Militärstützpunkt Andrews an Bord der britischen Air Force One gehen wollte, landete eines der Insekten auf seinem Hals. „„Passen Sie auf die Zikaden auf“, sagte Biden. „Ich habe gerade eine erwischt – sie hat gerade mich erwischt.“

Zikaden-Invasion

Besondere Zikaden der sogenannten Brut X, die es nur im Osten der USA gibt und nur alle 17 Jahre auftauchen, sind zurückgekehrt. Milliarden fluten den Osten der USA und sorgen für Chaos. Ihr ohrenbetäubendes Zirpen sorgte zu vermehrten Notrufen bei den Behörden, da Bürger sie mit Auto- oder Hausalarmen verwechselten. Die Insekten, die sich vor der Paarung in Bäume begeben, sind aber für Menschen harmlos.

Bis zu 100 Dezibel

Ohrenbetäubend. Zikaden könnten eine ganze Reihe verschiedener und sehr lauter Töne erzeugen. Sie sind für Lärmpegel berüchtigt, der bis 100 Dezibel erreichen kann - vergleichbar mit dem eines Benzin-Rasenmähers. Die männlichen Tiere werben mit ihren Zirpen um eine Partnerin für die Fortpflanzung.