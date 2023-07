Zu schwer: 19 Passagiere müssen Flieger verlassen

Gleich 19 Passagiere mussten von Bord gehen, weil der Easyjet-Flieger zu schwer war.

Eine böse Überraschung erlebten die Passagiere, die am Mittwochabend von Lanzarote zurück nach Liverpool fliegen wollten. Als alle Reisenden bereits an Bord waren, meldete sich plötzlich der Pilot mit einer kuriosen Bitte.

„Danke, dass Sie heute mit uns fliegen wollen. Weil es so viele von Ihnen sind, ist das Flugzeug ziemlich schwer“. Durch das hohe Gewicht des Flugzeugs, ungünstige Wetterbedingungen und der kurzen Startbahn in Arrecife könne man leider nicht starten, so der Kapitän weiter.

Er bittet deshalb darum, dass sich etwa 20 Freiwillige melden, die das Flugzeug verlassen. Ihnen stellt die Airline 500 Euro Entschädigung zu. Tatsächlich nahmen schließlich 19 Passagiere das Angebot an, wodurch der Flieger mit 100 Minuten Verspätung abheben konnte.