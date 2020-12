Zu viele Frauen in Führungspositionen: Geldstrafe für Paris

Elf Topjobs der Stadtverwaltung von Paris gingen an Frauen, nur fünf an Männer.

Deshalb muss die Stadt jetzt 90.000 Euro Strafe wegen Diskriminierung zahlen. Sie hat die 16 Jobs nicht ordnungsgemäß besetzt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach von einer „absurden“ Verurteilung. Das Ministerium hingegen beruft sich auf eine Verordnung, wonach die Posten zu mindestens 40 Prozent von „Angehörigen eines Geschlechts“ sein müssen.

Bei der Pariser Postenbesetzung gingen aber 69 Prozent der Top-Jobs an Frauen und nur 31 Prozent an Männer. Insgesamt beträgt der Frauenanteil in den Führungspositionen der Stadt Paris 47 Prozent.

Verurteilung "unverantwortlich und gefährlich"

Anne Hidalgo nannte die Verurteilung „unverantwortlich und gefährlich“: „Um eines Tages die Parität zu erreichen, müssen wir auf das Tempo drücken“, sagte sie.

Sie werde den Scheck mit der Strafzahlung nun gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen und anderen Chefinnen der Stadt persönlich überreichen.