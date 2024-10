Zum Fallout-Day: Bethesda-Stream mit neuen Infos zu Spiel und Serie

Heute, am 23. Oktober, ist ein ganz besonderer Tag für die Fangemeinde der Fallout-Reihe: Es ist Fallout-Tag! An diesem Datum gedenken die Fans des Ausbruchs des großen Krieges im Fallout-Universum.

In diesem Jahr hat Bethesda, der Entwickler der Spiele-Serie, etwas ganz Besonderes geplant und lädt alle Interessierten zu einem Livestream ein. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr dabei sein könnt.

Fallout-Tag 2024: Bethesda plant aufregenden Livestream

Der Fallout-Tag wird jedes Jahr gefeiert und ist eine Hommage an die dystopische Welt, die durch den großen Krieg in der Spielreihe geprägt ist. Viele Fans nutzen diesen Tag, um die verschiedenen Teile der Serie zu würdigen und sich über Neuigkeiten auszutauschen. Dieses Jahr wird Bethesda erstmals einen Livestream veranstalten, um die Feierlichkeiten noch spannender zu gestalten.

So könnt ihr dem Livestream beiwohnen

Der offizielle Livestream zum Fallout-Tag beginnt heute Abend um 21 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ) auf den offiziellen Kanälen von Bethesda. Fans können die Übertragung auf Plattformen wie Twitch und YouTube verfolgen. Laut Ankündigungen auf Twitter (nun X genannt) wird sich der Livestream hauptsächlich auf den Multiplayer-Titel Fallout 76 konzentrieren. Ob es auch erste Informationen zu einem potenziellen Fallout 5 geben wird, ist bisher unklar, aber viele Experten halten dies für eher unwahrscheinlich. Es ist jedoch sicher, dass in der Sendung exklusive Interviews mit den Entwicklerinnen und Entwicklern des Spiels gezeigt werden.

Die gute Sache: Fallout for Hope

Im Anschluss an den Livestream wird die gemeinnützige Initiative Fallout for Hope die Übertragung übernehmen. Diese Organisation streamt seit 2020 regelmäßig Events, um Spenden für verschiedene wohltätige Zwecke zu sammeln. Zu den unterstützten Organisationen gehören der Alzheimer-Verband The Longest Day sowie die international agierende Make-a-Wish-Foundation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt und ihnen Herzenswünsche erfüllt.

Neuigkeiten zur Fallout-Serie

Fans der Fallout-Serie können sich freuen, da es in letzter Zeit bereits einige Informationen zu den Dreharbeiten der zweiten Staffel einer Fallout-Serie gab, die auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video geplant ist. Ob im heutigen Livestream weitere Details zu dieser Serie oder anderen Projekten veröffentlicht werden, bleibt abzuwarten.