Zwei Tote bei Massen-Schießerei in Los Angeles

Bei Schüssen in einem Park in der US-Westküstenmetropole Los Angeles sind mindestens zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Opfer seien nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine weibliche und eine männliche Person befänden sich in kritischem Zustand.

People waiting near yellow tape say there was a car show and a community baseball game, with children in attendance, happening at the park when multiple gunshots rang out. Several customized classic cars with flashy paint jobs and modified suspensions now seen leaving the park. pic.twitter.com/OigSn4bMLy