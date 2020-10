Wird Strache Bezirksrat in Favoriten?

Weil das Team HC in Favoriten und anderen Bezirken 5 Prozent oder mehr erreichte, könnte Strache nun Bezirksrat werden.

Wien. Das Team HC hat in drei Wiener Bezirken 5 Prozent oder mehr erreicht – damit könnte er Bezirksrat in Favoriten, Floridsdorf oder Donaustadt werden. Dort erreichte die Liste Team HC nämlich mindestens 5 Prozent, die auch nach den Briefwahlergebnissen halten dürften. Knapp könnte es in den Bezirken Brigittenau, Meidling und Liesing werden, wo seine Partei nach der ersten Hochrechnung um die 4 Prozent der Wählerstimmen eingefahren hat.

Laut Bezirksverfassung braucht man etwa im 2. Bezirk 4 Prozent um einen Bezirksrat zu stellen. Strache könnte sich nun aussuchen in welchen der Bezirke, wo seine Liste die Hürde geschafft hat, er Bezirksrat werden möchte. Favoriten würde sich als bevölkerungsstärkste Region anbieten. In den übrigen Bezirken müsste Strache verzichten und jemand vom Team HC würde nachrücken.

Immerhin bis zu 425 Euro würden Strache als Gehalt im Monat und eine Jahreskarte für die Öffis damit winken.